Mittlerweile ist der Uhudler für die Süd-Bezirke des Burgenlandes ein Tourismusmagnet geworden. Von Frizzante bis hin zu Tee, Kosmetik oder Marmelade – die Uhudlertrauben lasen sich vielseitig verwenden.

Durch die typischen „Kellerstöckl“ bleibt viel Wertschöpfung in der Region. In manchen kann übernachten werden, in anderen wird „nur“ getrunken. Rund 1.400 Kellerstöckl finden sich im Landessüden – einige davon sind sogar denkmalgeschützt.