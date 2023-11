Kinder und straffällige Asylwerber? Aufregung um FPÖ-Rede

Im nächsten Satz sprach er von kriminellen Asylwerbern, die abgeschoben werden müssten.

Tschürtz sorgte für Empörung

Direkt nach dem Verlesen machte sich Unruhe im Saal breit, Zwischenrufe waren die Folge. Tschürtz dann im Wortlaut: "Das ist die Klasse. Wenn euch das so recht ist, ich habe kein Problem damit. Wenn euch das so recht ist, dann soll es so sein. Wir sagen auf jeden Fall, straffällige Asylwerber gehören sofort abgeschoben, Sachleistungen statt Geldleistungen und wir brauchen Ausreisezentren und nicht Einreisezentren."

