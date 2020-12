Trotz erweiterter Kapazitäten: Gratis-Tests sind ausgebucht

"Leider sind im Moment alle unsere Leitungen besetzt“, sagt die Stimme bei der Corona-Test-Hotline des Burgenlands. Viele KURIER-Leser beschwerten sich am Dienstag: „Es gibt kein Durchkommen, wir haben es 50 Mal probiert.“

An sieben Teststationen im Burgenland wird am 23. Dezember noch getestet. Wie das Land Dienstagabend bestätigte, sind die Kapazitäten ausgelastet. „Rund 2.900 Personen sind angemeldet“, hieß es. Am Dienstag waren 2.600 bei den sieben Teststationen, am Montag 800.

Am Mittwoch wurde die Mitarbeiterzahl der Hotline auf 18 aufgestockt. Trotzdem kam es zu langen Wartezeiten. „Spontan hingehen bringt nichts, nur wer angemeldet ist, wird getestet“, heißt es vom Land.

Kritik kommt von der ÖVP. „Die Vorbereitungen für die Corona-Tests des Landes sind chaotisch organisiert, offensichtlich hat man den Ansturm völlig unterschätzt“, erklärt ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas. Laut Auskunft des Landes seien die Tests nur ein zusätzliches Angebot zu den Tests bei Ärzten und Apotheken. Massentests seien erst wieder im Jänner geplant.