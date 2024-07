Trinkwasser für Wasserstoff? Neue Kritik an Großprojekt in Zurndorf

Auf Zurndorfer Gemeindegebiet soll in den kommenden Jahren eines der größten Wasserstoffprojekte Österreichs realisiert werden. Auf einer zehn Hektar großen Fläche planen Burgenland Energie und Verbund die Errichtung eines Elektrolyseurs , der im Endausbau ab dem Jahr 2031 bis zu 40.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr produzieren soll.

Um die Frage, woher dieses Wasser kommen soll, ist im regelmäßig von Trockenheit geplagten Bezirk Neusiedl am See ein Streit entbrannt. Vonseiten der Burgenland Energie heißt es, dass das Wasserstoffwerk einen eigenen Feldbrunnen bekommen wird, der für eine maximale Durchflussmenge von 25 Litern pro Sekunde ausgelegt und damit mit einem gewöhnlichen landwirtschaftlichen Brunnen vergleichbar sei.

Grund genug für Werner Falb-Meixner , den Sprecher der Interessensgemeinschaft Wasser und früheren ÖVP-Bürgermeister von Zurndorf, am Montag zu einer Pressekonferenz einzuladen. "Wir dürfen unser kostbares Trinkwasser nicht für die Profite der Burgenland Energie opfern. Was passiert bei einer Wasserknappheit, wer muss dann als erstes abdrehen?", fragte Falb-Meixner.

Bei einer Verhandlung am Bundesverwaltungsgericht wurde nun bekannt, dass offenbar auch der Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland (WLV) Lieferant für das Elektrolyse-Werk werden soll.

Der grüne Wasserstoff soll im Endausbau über eine Pipeline – zunächst aber wahrscheinlich mit Lkw – von Zurndorf in das Industriegebiet im Wiener Umland befördert werden. Falb-Meixner schlägt daher vor, die Wasserstofffabrik gleich in Schwechat zu errichten. Dort stehe genug Donauwasser zur Verfügung und der grüne Strom aus dem Burgenland könnte hingeleitet werden. "Wir sind für alternative, grüne Energie, aber an einem Standort, wo dies auch verträglich und sinnvoll ist", sagt Werner Falb-Meixner.