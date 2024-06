ÖVP Burgenland kritisiert geplante Wasserstofffabrik in Zurndorf

Die ÖVP Burgenland hat am Freitag vor den möglichen Folgen einer in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) geplanten Wasserstofffabrik gewarnt. Diese würde große Mengen an Wasser entnehmen, was angesichts des niedrigen Grundwasserstandes in der Region "unverantwortlich" sei, kritisierte Klubobmann Markus Ulram.