„Am Limit“: Mehr erneuerbare Energie geht nicht

Im Burgenland gebe es bei der Einspeisung von Strom aus Wind und Photovoltaik Spitzen von 1,2 Gigawatt – darauf müsste auch die Infrastruktur ausgelegt sein. Man werde diese Spitzen künftig wohl verdoppeln, was bedeute: „Wir brauchen Netze ohne Ende.“

Abhilfe könnte Wasserstoff schaffen, so Trimmel. „Man könnte durch eine Elektrolyse-Anlage, also durch die Umwandlung von Strom in Wasserstoff, diese Einspeisung glätten und saisonal speichern.“ Der Strom-Überschuss vom Sommer könnte so im Winter genützt werden.