Bauernbund in Sorge wegen Wasserstoff-Projektes

Die EU-Kommission hat diese Woche grünes Licht für Österreichs größtes Wasserstoffprojekt gegeben: Bis 2030 sollen (in der Endausbaustufe) jährlich 40.000 Tonnen Wasserstoff aus Wind- und Sonnenenergie erzeugt werden. Geplanter Standort der dafür notwendigen Wasserstoffanlage ist Zurndorf im Bezirk Neusiedl am See, unweit des riesigen Photovoltaikparks Nickelsdorf.

Sorge

Der Bauernbund Bezirk Neusiedl am See zeigte sich am Freitag in einer Aussendung besorgt über das Projekt: Die Spaltung von H 2 O benötige viel Wasser und das in einer trockenen Region mit sinkendem Grundwasserspiegel, sagt Bauernbundobmann Werner Falb-Meixner. „Für uns Landwirte stellt sich die Frage, woher das dafür benötigte Wasser kommen soll.“

Die geplante Produktionsmenge von 40.000 Tonnen Wasserstoff werde massive Auswirkungen auf den ohnehin knappen Grundwasserspiegel haben. Auch die Auswirkungen auf die Natura-2000-Schutzgebiete Parndorfer Platte und Heideboden müssten geklärt werden, fordert Falb-Meixner.

Die Burgenland Energie (BE) versicherte auf Anfrage, dass die wasserwirtschaftliche Situation in der Region durch das Wasserstoffprojekt nicht negativ beeinflusst werde.