Toter nach Prügelei im Burgenland: Prozess gegen Jugendliche startet

Im Fall eines Toten nach einer Rauferei in Schattendorf (Bezirk Mattersburg) im Dezember 2022 müssen sich am Dienstag und Mittwoch zwei Jugendliche wegen schwerer Körperverletzung vor dem Landesgericht Eisenstadt verantworten: Ein 42-Jähriger war in der Nacht auf 18. Dezember gestorben.

