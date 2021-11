Tote Stare bringen Winzer vor Gericht

Worum geht es im Detail? Die verwendeten Netze seien für die Starabwehr zwar geeignet, räumt auch die Staatsanwaltschaft ein, sie stößt sich aber an der „Art und Weise“ ihrer Anbringung, wodurch ein „Einfliegen bzw. Einkriechen von Vögeln und Kleinsäugern“ verhindert werden soll.

Hier hakt Verteidigerin Münzenrieder ein: Wie eine fachgemäße Anbringung der Netze aussieht (seitlich an den Rebenreihen, straff gespannt) habe Doktor Andreas Ranner von der zuständigen Abteilung beim Amt der burgenländischen Landesregierung auf Ersuchen der Bezirkshauptmannschaft Neusiedl am See erst am 1. März 2021 in einer naturschutzfachlichen Stellungnahme konkretisiert. Die Anzeigen gegen ihre Mandanten beziehen sich aber auf angebliche Vorfälle mit toten Vögeln zwischen 17. August und 8. Oktober 2020.

Deshalb, so Münzenrieder, sei ihren Mandanten naturgemäß „kein strafbares Verhalten“ anzulasten. Auch die polizeilichen Ermittlungen seien zum Schluss gekommen, dass die von der Anzeigerin im Herbst 2020 geschossenen Fotos erst „nach heutiger Sicht“ eine „nicht fachgerechte“ Anbringung der Netze zeigen würden.

Mehr noch: In der naturschutzfachlichen Stellungnahme des Landes stehe schwarz auf weiß, dass sich im Seewinkel ein dauerhaft straff verankertes System bis zum Boden reichender Netze wegen des Windes und anderer Witterungseinflüsse „vielfach nicht oder nur sehr schwer realisieren“ lasse. Und selbst wenn die Weinbauern, wie vorgeschrieben, mindestens alle 14 Tage die Netze kontrollieren – Münzenrieders Mandanten versichern, sie hielten sogar zweimal wöchentlich Nachschau – könne nicht verhindert werden, dass die Spannung der Netze nachlasse und sich Tiere verfangen und verenden, räumt Zoologe Ranner in der Stellungnahme des Landes ein.

Ihre Mandanten hätten „sämtliche zum Tatzeitpunkt geltenden Vorgaben exakt eingehalten“, ist Anwältin Münzenrieder überzeugt. Deshalb hat sie auch ein Diversionsangebot (Verzicht aufs Strafverfahren, die Beschuldigten übernehmen dafür Verantwortung und Schadenersatz) der Staatsanwaltschaft abgelehnt.

Übrigens: Ein von der BH Neusiedl am See in dieser Causa eingeleitetes Verwaltungsstrafverfahren gegen einen ihrer Mandanten sei schon im heurigen April eingestellt worden.