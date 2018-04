Tote im Neusiedler See: Neue Details zu Verdächtigem

Nach dem Fund eines weiblichen Torsos im Neusiedler See vor mehr als drei Wochen ist ein Mordverdächtiger verhaftet worden. Über den verdächtigen Wiener werden immer mehr neue Details bekannt. So soll der Beschuldigte, der am Wochenende in die Justizanstalt Eisenstadt überstellt worden ist, 63 Jahre alt sein und ein kriminelles Vorleben haben.

Sein mutmaßlich jüngstes Opfer, die zerstückelte Frau im Neusiedler See, war kein ungarischer TV-Star wie zunächst angenommen, sondern eine slowakische Prostituierte. Der 63-jährige Verdächtige soll ein Freier der Prostituierten gewesen sein, dem Vernehmen nach hat er sie am Wiener Westbahnhof kennengelernt.