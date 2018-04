Frauenleiche im Neusiedler See: Verdächtiger verhaftet

Im Fall des Funds einer zerstückelten Leiche im Neusiedler See Mitte April gibt es einen Ermittlungserfolg: Wie die Salzburger Nachrichten schreiben, hat die Polizei am Freitag Abend einen Verdächtigen festgenommen. Der Mann, ein Wiener, soll geständig sein, heißt es weiter. Es könnte sich um einen Freier der Frau handeln.

Torso vor zwei Wochen entdeckt

Am 13. April hatte die Polizei mitgeteilt, dass ein menschlicher Torso in der Ruster Bucht entdeckt worden war. Seither waren immer wieder Taucher der Sondereinheit Cobra sowie Spürhunde im Einsatz. Der Kopf wurde noch am ersten Abend, weitere Leichenteile drei Tage darauf gefunden. Zwei Tage später gab die Behörde bekannt, dass die Körperteile zum Torso einer weiblichen Person im Alter von etwa 20 bis 40 Jahren gehören. Wer diese Person ist, war weiterhin unklar.