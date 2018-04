Frauentorso im Neusiedler See: Weitere Leichenteile entdeckt

Neusiedler See. Nachdem Freitagvormittag ein Frauentorso sowie am Abend auch der Kopf im Neusiedler See entdeckt wurden, wird nun nach den Armen und Beinen der Toten gesucht. Dabei waren am Montag Leichenspürhunde sowie ein Sonar im Einsatz. Am Abend waren die Suchteams erfolgreich.

Laut Roland Koch, dem Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, wurden zwei Unterarme ohne Hände sowie ein Ober- und ein Unterschenkel gefunden. „Es liegt der dringende Verdacht nahe, dass sie zu der Leiche gehören“, sagte Koch. „Zudem wurden mehrere Gutachten in Auftrag gegeben.“ Zum einen wurde eine Obduktion angeordnet, zum anderen eine DNA- und eine Zahn-Analyse.