Zähne des Mordopfers als erste Spur

Gerold Stagl, der Bürgermeister von Rust (SPÖ), war am Freitag in der Nähe des Fundortes gerade bei einer Veranstaltung, als er über den Fund informiert wurde. Er zeigte sich am Samstag gegenüber dem KURIER schockiert: „Natürlich geht es uns Rustern näher, als wenn man die Leiche in einem Nachbarort gefunden hätte. Angst hat aber niemand. Der Fundort muss nicht automatisch der Tatort sein.“ Stagl hofft, dass die „mysteriöse Geschichte“ bald aufgeklärt werden kann.

Eine Obduktion soll in den nächsten Tagen neue Erkenntnisse bringen. Wann Ergebnisse dazu vorliegen, kann nicht gesagt werden, heißt es von der Staatsanwaltschaft.