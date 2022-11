Thermen ächzen unter den hohen Energiekosten

"Becken werden sicher nicht heruntergekühlt"

Auch in der St. Martinstherme in Frauenkirchen (Bez. Neusiedl am See) ächzen die Betreiber unter den hohen Kosten. Das Budget für heuer liege um eine Million Euro über dem, was geplant war, sagt Geschäftsführer Klaus Hofmann. Er sieht vor allem „Energieversorger und die Politik in der Pflicht“. Die Mehrausgaben wolle er nicht an die Kunden weitergeben. „Die Becken und der Spa-Bereich werden sicher nicht heruntergekühlt.“

Kurzfristig werde versucht, mit kleineren Maßnahmen Energiemengen zu reduzieren, etwa durch Umstellen auf LED, oder der Temperatursenkung auf den Gängen. Das, so Hofmann, soll etwa 15 Prozent an Einsparungen bringen. Mittel- und langfristig wird an alternativen Energiekonzepten gearbeitet. Im Jänner ist die Montage einer Photovaltaikanlage geplant.