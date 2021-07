Die Marillenernte fällt im Burgenland "süßsauer" aus

Die größte Marillengemeinde Österreichs kann aufatmen: Vergleichsweise spät, aber doch hat am Wochenende die Erntezeit in Kittsee begonnen. Dass die süßen Früchte – in Kittsee ist die „Ungarische Beste“ die gängigste Sorte – in der Grenzgemeinde in großen Mengen geerntet werden können, ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. 2020 war ein Totalausfall zu beklagen, und auch im heurigen Frühling – dem kühlsten seit 34 Jahren – sah es nicht rosig aus für die Kittseer Marille.

Schlussendlich waren aber nur leichte Frostschäden zu verzeichnen. Bio-Bauer Johann Paradeisz rechnet mit einem leicht unterdurchschnittlichen Marillenjahr. In einer „normalen“ Saison werden in Kittsee gut 700 Tonnen Marillen geerntet. Heuer dürfte man leicht unter diesem Wert bleiben.