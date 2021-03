Südhub soll „Garage“ für Start-ups Szene werden

Viele große Technologiekonzerne wie Apple, Hewlett-Packard oder Amazon haben in Garagen ihren Ursprung. Meist zwar im Silicon Valley doch geht es nach der Wirtschaftsagentur Burgenland sollen die nächsten großen Innovationen in Güssing entstehen. Als Werkstatt soll der Südhub im Technologiezentrum Güssing dienen. Leiter des Start-up- und Gründerzentrums ist Martin Trink, der seit einigen Jahren in der Szene vernetzt ist.