Nachhaltig und wirtschaftlich: Vier Start-ups zeigen wie's geht

Die Idee kam Michael Reiters 2015, im Jahr darauf wurde daraus eine NGO: Non-Food-Produkte, die von Handel und Industrie nicht mehr verkauft werden, vermittelt Reiter an gemeinnützige Organisationen.

Gutes tun, Geld verdienen: Geht das? „Ja, das geht! Das muss gehen! Ein paar Einschnitte muss man hinnehmen, aber das, was man dafür zurück bekommt, ist es allemal wert, diesen Weg einzuschlagen.“

Warum will die junge Generation Jobs mit Sinn? „Es ist wohl so, dass „schneller, höher, weiter“ nicht mehr für alle wichtig ist. Was ich sehr gut finde. Man kann auch mit weniger Materiellem rund um sich glücklich sein – wenn nicht sogar glücklicher.“

Was rät man Jobeinsteigern? „Sucht euch, was euch Spaß macht und macht es einfach. Ja, man verdient vielleicht weniger, aber man lernt extrem viel und man hat jede Menge Spaß. Ich kann dafür Praktika, Ferialjobs und ehrenamtliche Tätigkeiten nur empfehlen.“