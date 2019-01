Das Südburgenland sucht seine Visionen

Die beiden südlichen Bezirkshauptstädte Oberwart und Güssing stehen vor einem gemeinsamen Problem: Wohin soll sich die Stadt und damit die umliegende Region entwickeln, wo liegen die Chancen für die Zukunft, welche Potenziale gilt es zu heben?

Bei der Suche nach den Antworten setzen die Verantwortlichen auf den Blick von außen: Wiener und Grazer TU-Studenten haben die Regionen analysiert und neue Ideen entwickelt. In Güssing werden diese kommenden Samstag präsentiert (siehe Zusatzbericht unten). Für den Bezirk Oberwart liegen bereits sechs Konzepte auf dem Tisch, die in Zusammenarbeit mit der TU Wien, dem Regionalmanagement Burgenland (RMB) und dem Offenen Haus Oberwart entwickelt wurden.

- Regionale Nahversorgung

Im Projekt wurde die Nahversorgung im Bezirk Oberwart analysiert, nur 15 von 32 Gemeinden haben einen Supermarkt. Dieser liegt oft am Ortsrand und ist nur für knapp zwei Drittel der Bürger zu Fuß oder per Rad erreichbar. Um die optimale Erreichbarkeit zu steigern, schlagen die Studenten vor, in Gasthäusern kleine Nahversorger-Ecken einzurichten, das würde die Erreichbarkeit auf über 90 Prozent steigern.

- Gesunder Bezirk

Die Region Oberwart als Gesundheitszentrum für Ostösterreich. Diese Vision zielt auf die Potenziale des Kurorts Bad Tatzmannsdorf, der Naherholungsgebiete und der FH Pinkafeld ab. Die Studenten schlagen vor, die aktive Mobilität der Bürger zu stärken, indem wichtige Straßenverbindungen zwischen den Ortschaften mit baulich getrennten Radwegen aufgewertet werden.

- Umweltschutz

Um eine Vorreiterrolle beim Umweltschutz einzunehmen, schlagen die TU-Studenten die Reaktivierung der Bahnlinie vor. Das hatte übrigens eine spontane Beifallsbekundung des zahlreich im OHO erschienenen Publikums zur Folge. Weiters regen die Studenten an, wieder mehr auf kleinere Biomasseanlagen zu setzen. Die Kernaussage des Projekts: Um eine Region nachhaltig zu entwickeln, braucht es überregionale Entwicklungspläne.

