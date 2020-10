Südburgenländische „Crowd“ finanziert regionale Projekte

Das Südburgenland ist ein fruchtbarer Boden für innovative Projekte. Seien es die Moorochsen, die im Moor in Rohr ihre Fährte ziehen, oder die Südburgenlandschnecken, die sich in Stegersbach in ihren Gehegen tummeln. Um die ganze Region mehr in diese Vorhaben einzubeziehen, hat der Förderverein Südburgenland Plus ein „Crowdfunding“-Projekt ins Leben gerufen.