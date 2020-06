Blumen für und aus der Region

Nicht nur im Südburgenland, auch im Welterbe-Naturpark Neusiedler See-Leithagebirge hat das Blühen begonnen. In Donnerskirchen wurde eine Bienenweide angelegt, insgesamt gibt es in der Gemeinde zehn Hektar Blühflächen. Auch in Breitenbrunn gibt es eine Blumenwiese entlang der Durchzugsstraße und in Winden am See wurden drei klimafitte Beete angelegt, mit Pflanzen, die wenig Pflege und Bewässerung brauchen.

Natürlich können auch Privatpersonen einen Beitrag leisten, so wie Naturpark-Mitarbeiterin Sabine Schwarz, die sich in ihrem Garten in Purbach eine naturnahe Blumenwiese angelegt hat. Bald ist das auch mit regionalem Saatgut möglich.