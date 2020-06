Podersdorf: "Einzigartige Abenteuerwelt" vor Umsetzung

Mit neuen Angeboten will man ab Mai 2021 in Podersdorf am See Gäste anlocken. Gemeinsam mit der Gemeinde und den Gewerbebetrieben arbeitet der örtliche Tourismusverband mit Geschäftsführer Rene Lentsch seit 2018 an einem neuen Konzept, um den Ort attraktiver zu machen. „Wir wollen weg vom herkömmlichen Strandbad, hin zum Erlebnisbad“, sagt Lentsch.

Das neue Bad soll in fünf Erlebnisbereiche eingeteilt werden – nach den Themen Familie, Unterhaltung, Erholung sowie Wassersport und Outdoor-Fitness.