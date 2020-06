Neusiedler See: Welche Angebote jetzt gefragt sind

Yoga am Wasser

Yoga am Stand-up-Paddle (SUP)-Board – das bietet Claudia Vogt an. Die frühere Profi-Windsurferin ist als „Camper-Kind“ am Neusiedler See quasi aufgewachsen, der Steppensee hat sie nicht mehr losgelassen. Statt auf der Matte führt sie die Übungen mit ihren Gästen stehend, liegend oder sitzend auf dem Board aus.

„Das kann jeder machen. Ich hatte erst etliche Damen über 60 Jahre, die das zum ersten Mal versucht haben“, versichert Vogt. Auch das Naturerlebnis sei für ihre Teilnehmer etwas Besonderes.