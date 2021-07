Straßenprojekte: Bremse für S4 „fahrlässig“

Petition für Verlängerung der A3

Ein anderes heißes Pflaster im Burgenland ist die A3. Die Frage, ob die letzten zehn Kilometer der Südost Autobahn vom Knoten Eisenstadt bis an die ungarische Grenze gebaut werden sollen, erhitzt seit Jahren die Gemüter. Die Geister scheiden sich in der (Landes-)Mitte: Drei Gemeinden haben nun eine Petition für eine Verlängerung der A3 beschlossen und dem Land übermittelt.

Derzeit endet die A3 in Wulkaprodersdorf, während auf ungarischer Seite an der Autobahn M85 gebaut wird, die 2024 an der Grenze bei Klingenbach enden soll. Horitschon, Deutschkreutz und Neckenmarkt setzen sich für den Lückenschluss zwischen A3 und M85 ein.