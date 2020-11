„Finale Arbeiten“ auf S31, grünes Licht für Lärmschutz auf A3

Wo derzeit gebaut wird

Zügig vorangehen die Bauprojekte des Landes – auch trotz Corona-Krise. „Wir haben nur ganz geringfügige Verzögerungen, wir konnten bisher alles umsetzen, wie vorgesehen“, sagt Burgenlands Baudirektor Wolfgang Heckenast.

So stünden die Aus- und Umbauarbeiten für den Kreuzungsbereich B51/Kurzes Hirschfeld im Wirtschaftspark Neusiedl am See kurz vor dem Abschluss. Dieser Tage wurde die neu errichtete Anschlussstelle in Betrieb genommen.

Abgeschlossen werden dieses Jahr die Brücken- bzw. Straßenbauarbeiten auf der B50 bei Unterschützen, in Hannersdorf sowie auf der L325 bei Antau. Auch die Ortsdurchfahrt in Olbendorf soll mit Jahresende fertig sein.

Bis Frühjahr 2021 werden die Straßenbauarbeiten in Schlaining dauern, in Mattersburg wird bis Ende nächsten Jahres gearbeitet.