Oberwarter wollen Gesamtkonzept und naturnahen Stadtgarten

Der Oberwarter Stadtpark hat seit seiner Gründung schon diverse Ausrichtungen gehabt. Vor drei Monaten rief die Stadtgemeinde auf, Ideen für den Stadtpark einzubringen. Laut den ersten Ergebnissen wollen die Bürger kein Stückwerk, sondern ein Gesamtkonzept für den Park und die Umgebung. Weiters soll sich der Park schrittweise in einen naturnahen Stadtgarten entwickeln. Neue Sitzmöglichkeiten, Fitnessgeräte und Spielgeräte am Kinderspielplatz werden ebenso gewünscht, wie ein kleiner Gastronomiebetrieb. Veranstaltungen sowie ein attraktiver Marktplatz fanden sich auch in den Wünschen der Oberwart. „Es ist das erste Mal, dass wir diese Herangehensweise gewählt haben und es hat sich ausgezahlt“, sagt Bürgermeister Georg Rosner.