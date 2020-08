Stadtpark, ganz nach Bürgerwillen

Konzept

„Zuletzt haben wir auf der Bühne auch viele Veranstaltungen gehabt“, sagt Rosner. Aber auch diese musste weichen. Jetzt sucht die Stadtgemeinde nach einem neuen Konzept für den Park. „Wir wollen wissen, was sich die Oberwarter von einem Stadtpark erwarten und wünschen“, sagt Rosner. Deshalb wurde die Oberwarter Agentur Rabold beauftragt, ein Bürgerbeteiligungsprojekt zum Stadtpark zu starten.

Drei Fragen werden den Oberwartern gestellt, erklärt SP-Stadtrat Ewald Hasler, der auch Obmann des Kulturausschusses ist: Was soll im Stadtpark der Zukunft passieren und was darf dort keinesfalls geschehen? Was erwarten Sie von diesem Platz? Welche Qualitäten muss dieser Ort haben, damit Sie ihn gerne aufsuchen?

„Wir schicken diese Woche an jeden Haushalt ein Flugblatt mit dem Fragebogen“, sagt Christian Keglovits von der Agentur Rabold. Die Oberwarter sollen ihre Lieblingsplätze im Park fotografieren und einsenden, aber auch jene Ecken, die nicht so schön sind. „Wir sammeln alle Informationen und wollen de laufenden Prozess auf den sozialen Medien und in der Gemeindezeitung begleiten“, sagt Keglovits.