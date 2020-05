Stieftochter missbraucht: Drei Jahre und acht Monate

Der schmächtige, blonde Mann hat sein Gesicht unter einem Pullover versteckt, den er bis zur Stirn hochgezogen hat. Ringsum Blitzlicht-Gewitter. Der 33-Jährige, der am Freitag in den Gerichtssaal des Oberlandesgerichtes ( OLG) Wien geführt wird, füllte in den vergangenen Tagen die Schlagzeilen. Er soll seine zwölfjährige Stieftochter im Burgenland geschwängert haben.

Und es ist nicht der erste Vorwurf in diese Richtung. Schon einmal hatte der gebürtige Wiener eine (andere) Stieftochter im Südburgenland sexuell missbraucht. Er wurde zu drei Jahren und zwei Monaten Haft verurteilt. Doch der Angeklagte berief, der Fall landete beim Oberlandesgericht – und dort hob der Senat (vorsitzender Richter Dietmar Krenn) das Urteil auf drei Jahre und acht Monate Haft an; rechtskräftig.

Die Übergriffe geschahen schon in den Jahren 2005 und 2006. Der Mann hatte – wie im aktuellen Fall – eine Frau mit Kindern geheiratet. Und nachts machte er sich an die damals zehn- bzw. elfjährige Tochter heran, missbrauchte sie sexuell. „Wenn du was sagst, tu ich deiner Mama weh“, drohte er dem Kind. Und es schwieg lange. Erst die Betreuerin eines Kinderheimes, in dem das Mädchen unter der Woche untergebracht war, schöpfte Verdacht. Als das Kind einen TV-Beitrag über sexuellen Missbrauch sah, vertraute es sich einer Freundin an.