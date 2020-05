Zwei Stieftöchter wurden Opfer

Im Jänner 2012 stand der Mann abermals vor Gericht. Er soll an seiner damals zehnjährigen Stieftochter Monika (Name geändert) von Herbst 2005 bis Ostern 2006 dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlungen unternommen haben. Monikas Mutter hatte er geheiratet, das Paar hatte zwei gemeinsame Kinder. Monika musste aufgrund der desolaten Familienverhältnisse ins Heim. Als sie an den Wochenenden nach Hause ins Südburgenland kam, passierten die Übergriffe: Monika, ihre Mutter, die Schwester und der Stiefvater nächtigten dabei fallweise gemeinsam auf einer Couch. Als alle schliefen, machte sich der Mann an die Stieftochter heran. Bei ihr trat eine schwere Traumatisierung ein.

Nach den Übergriffen drohte er Monika: „Wenn du etwas sagst, werd ich dir und deiner Mutter was antun.“ Die Kindesmutter hatte den Mann zunächst beschützt: „Weil ich verliebt war, habe ich ihn beschützt“, rechtfertigte sich die Frau bei dem Prozess im Vorjahr. Am Landesgericht Eisenstadt wurde der 33-Jährige zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt.

Weil er gegen das Urteil berief, war es nicht rechtskräftig. Jetzt wurde die Nichtigkeitsbeschwerde vom Obersten Gerichtshof abgewiesen. Heute, Freitag, soll das Oberlandesgericht Wien über das Strafausmaß entscheiden.

Der Bürgermeister der südburgenländischen Ortschaft erklärt dem KURIER, dass die Gemeinde bei solchen Delikten informiert werden müsste. „Der Verdacht war da, dass das Kind missbraucht wurde, auch gegen den Vater gab es Vorwürfe, da hätte man nicht warten dürfen“, fordert der Ortschef Handhabe für die Behörde.