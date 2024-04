Welche Stars heuer bei der Starnacht am Neusiedler See singen

Das Wetter am Neusiedler See weckte am Dienstag Erinnerungen an die "Starnacht" 2022. Das Schlagerspektakel musste damals wegen heftiger Unwetter abrupt abgebrochen werden.

Noch ist der Regen im Nordburgenland herzlich willkommen - der Wasserstand des Steppensees hat sich nach dem Tiefststand im Vorjahr nachhaltig erholt und auch die Weinreben freuen sich über die Niederschläge.

Spätestens Ende Mai sollte sich das pannonische Wetter aber ein Beispiel an einem Hit von Albert Hammond nehmen: "It Never Rains in Southern California" sang der britische Singer-Songwriter schon im Jahr 1972 - und 2024 voraussichtlich auch auf der Seebühne Mörbisch.

Hammond ist einer von neun Acts, die am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Rust für die 2024er-Ausgabe der "Starnacht am Neusiedler See" vorgestellt wurden. Einer von ihnen kam auch persönlich vorbei: Nik P.

© Peter Krivograd Starnacht am Neusiedler See Pressekonferenz © Peter Krivograd Starnacht am Neusiedler See Pressekonferenz © Peter Krivograd Starnacht am Neusiedler See Pressekonferenz

Er brachte auch eine Hörprobe von seinem am 3. Mai erscheinenden neuen Album ("Was wirklick zählt") mit und stimmte außerdem eine Lobeshymne an das Burgenland an: "Ich bin hier verwurzelt, denn meine Großeltern waren Eisenstädter. Ich komme immer wieder gern hierher und die Starnacht ist für uns Künstler ein Highlight, auf so einer Bühne performen zu dürfen. Und der Wein schmeckt, was will man mehr?"

Das Starnacht-Moderatoren Duo Barabara Schöneberger und Hans Sigl nahm am Pressetermin via Videobotschaft teil - ebenso wie der, neben Albert Hammond, zweite über 80-jährige Star, der nach Mörbisch kommen wird: Al Bano Carrisi. Der Italo-Sänger tat sich zwar mit der Aussprache von "Neusiedler See" etwas schwer, versicherte aber, sich darauf zu freuen, seine Fans im Burgenland zu sehen.

Bei der inzwischen dritten Starnacht am Neusiedler See werden außerdem auftreten: Maite Kelly, Gregor Meyle, Ilse DeLange, Anna-Sophie, Marina Marx und Alle Achtung. Damit sei das Programm aber erst zu zwei Dritteln komplett, sagt ORF-Sendungsverantwortlicher Florian Illich: "Mit ein paar Acts sind wir noch im Gespräch, manchmal wird's da auch kurz vor knapp".

Als Kulisse des Schlagerevents dienen die Bühnenaufbauten des Musicals "My Fair Lady", das im Juli Premiere feiern wird. Mörbisch-Intendant Alfons Haider verspricht beeindruckende Bilder - auf der Seebühne wird heuer London nachgebaut: "Der 26 Meter hohe Big Ben wird auffallen".

Der nach seiner jüngsten Kehlkopf-OP noch rekonvaleszente Landeshauptmann Hans Peter Doskozil war am Dienstag nicht in Rust, ließ aber ausrichten: "Wenn die Starnacht heuer wieder am Neusiedler See Station macht, präsentiert sich das Burgenland gerne als ausgezeichneter Gastgeber. Diese Bilder erreichen ein Millionenpublikum. Damit ist die Starnacht eine hervorragende Gelegenheit, die Schönheiten des Landes und gleichzeitig die erfolgreichste Musical-Open-Air Bühne national und international zu präsentieren. Touristisch bedeutet das einen großen Mehrwert, der Impuls für die Region ist enorm."

Zahlen und Fakten Für die Starnacht am Neusiedler See werden 5 Sattelschlepper an Material zur Seebühne gebracht. Ein Kilometer an Kabeln werden verlegt, 300 Scheinwerfe und 200 Quadratmeter an LED-Bildschirmen kommen zum Einsatz. Der Strombedarf liegt bei 700 bis 800 Ampere. Die Arena der Seebühne Mörbisch hat ein Fassungsvermögen von 6.000 Personen.

Das Programm der Starnacht wird wie immer zwei Mal durchgespielt. Der 31. Mai ist ein Probelauf, wird aber ebenfalls vor Publikum aufgezeichnet - für den Fall, dass bei der Liveshow am 1. Juni (20.15 Uhr in ORF2 und MDR) wieder etwas ähnliches wie 2022 passiert. Karten sind noch auf starnacht.tv zu haben, die Preise rangieren von 39 bis 499 Euro.