Alfons Haider sagt zur Starnacht Adieu, aber er bekommt neue ORF-Show

Heute, Samstag (20.15 Uhr, ORF 2), steigt die letzte „Starnacht“ für Moderator Alfons Haider (64). Das große Finale nach 15 Jahren mit der deutschen Traumpartnerin Barbara Schöneberger findet quasi „daheim“ statt – denn: Der Schauplatz ist die Seebühne Mörbisch am Neusiedlersee, also dort, wo er als Intendant am 14. Juli Premiere mit „Der König und ich“ zelebrieren wird.

Zudem präsentiert Haider ab 4. August im Schloss Tabor „Sisi“ – womit also König und Kaiser Einzug im Burgenland halten. Im Herbst gibt es übrigens eine neue Show „nach mindestens 30 Formaten“ für den vielseitigen Veteran, eine Musicalrevue im zweiten Hauptabend im ORF (Anlass: 30 Jahre „Elisabeth“). Die Stars der heutigen Nacht: Andreas Gabalier, Beatrice Egli & Petra Frey.