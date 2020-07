Stadtbus bald auch im Süden unterwegs

Straßenbahn, U-Bahn oder innerörtliche Buslinien waren bis vor wenigen Jahren im Burgenland nicht vorhanden. Straßenbahnen und U-Bahnen wird es auch nicht brauchen, aber Stadtbusse wurden in Eisenstadt und Mattersburg bereits umgesetzt. In Oberwart ist man noch in der Planungsphase.

Eisenstadt hat vor mehr als drei Jahren den Stadtbus etabliert. „Er hat das Mobilitätsverhalten vieler Eisenstädter verändert“, sagt Bürgermeister Thomas Steiner. Mittlerweile gibt es vier Linien, die täglich von rund 1.400 Fahrgästen genutzt werden. Seit Freitag fährt die Linie „Georg“ in der Früh im 15-Minuten-Takt, um das Fahrgastaufkommen besser bewältigen zu können. Die Linie „Fanny“ wurde durch neue Stationen aufgewertet. Die Einzelfahrt kostet einen Euro, das Tagesticket zwei und die Monatskarte zehn Euro. Für eine Jahreskarte müssen die Fahrgäste 95 Euro zahlen.