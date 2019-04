Erfolgsmodell: 350.000 Fahrgäste im Eisenstädter Stadtbus

Das Thema öffentlicher Nahverkehr ist ein Dauerbrenner im Burgenland – im Süden wie im Norden. Ländliche Gebiete sind meist unterversorgt, in städtischen Strukturen ist es viel leichter, ein entsprechendes Öffi-Angebot zu schaffen. Das zeigt sich etwa am Beispiel Mattersburg, wo im Rahmen der KURIER-Umfrage für das Burgenland gefragt wurde, wie wichtig die Einführung eines City-Busses sei. Knapp zwei Drittel gaben an, die Einführung eines Stadtbusses sei sehr wichtig, 28 Prozent antworteten allerdings mit nicht wichtig. 7,8 Prozent der Befragten haben keine Meinung dazu.