Oberwart arbeitet an Konzept für Stadtbuslinie

Der Stadtbus der Landeshauptstadt soll Pate fürs ganze Land stehen – jedenfalls wenn es nach ÖVP-Obmann und Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner geht: „Der Verkehr beschäftigt die Burgenländer von Nord bis Süd.“ Derzeit arbeite die ÖVP an einem Konzept für einen flächendeckenden Regionalbus im ganzen Land - dem " Burgenland Bus".

In Oberwart ist man schon einen Schritt weiter. „Wir haben schon Gespräche mit Busunternehmen geführt für einen Regionalbus in der Stadt“, sagt Bürgermeister und ÖVP-Landtagsabgeordneter Georg Rosner. Derzeit unterstütze die Stadt finanziell ein Ruftaxi-System. Die Überlegung zukünftig in eine Buslinie zu investieren, die im Halbstunden- oder Stundentakt unterwegs ist, werde gerade geprüft. „Demnächst führen wir Gespräche mit Verkehrsexperten“, sagt Rosner. Die Route könnte von der Oberen Hochstraße über die Werfelgasse ins Zentrum der Stadt und zum Einkaufszentrum eo führen. „Es gibt auch Überlegungen für eine Linie, die St. Martin in der Wart und das Industriegebiet Unterwart abdeckt“, erklärt der Bürgermeister.