SPÖ-Personalsuche in Eisenstadt und Oberwart

Die SPÖ stellt sich dieser Tage in der Landeshauptstadt und der größten Stadt südlich des Sieggrabener Sattels für die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen im Herbst 2022 personell neu auf.

Die Landeshauptmann-Partei ist in Eisenstadt und Oberwart größte Oppositionskraft – aber jeweils mit großem Abstand auf die türkisen Bürgermeister Thomas Steiner im Landesnorden und Georg Rosner im Süden.

SPÖ-Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hat da wie dort ein besonderes Interesse: In Eisenstadt ist sein Arbeitsplatz, in Oberwart sein Wohnsitz.

In Oberwart findet schon am morgigen Freitag der Stadtparteitag der Roten statt, und er soll – so hört man – ganz neue Köpfe bringen.