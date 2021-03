Spitalsärzte sollen Hausarzt-Mangel kompensieren

Überlegungen auch für Gattendorf

Auch in Gattendorf könnte das Pilotprojekt Schule machen, eine ausgelagerte Ambulanz des KH Kittsee ist Gegenstand von Verhandlungen.

13-mal war in der rund 1.500-Seelen-Gemeinde im Bezirk Neusiedl am See die Stelle des Hausarztes bisher ausgeschrieben. Wie in Weppersdorf könnte auch hier die fehlende Hausapotheke – und damit ein Zubrot für den Dorfarzt – eine Rolle spielen.

Allgemeinmediziner dringend gesucht

Laut Ärztekammer Burgenland sind derzeit sechs der 143 Allgemeinmedizin-Kassenstellen ausgeschrieben. Gesucht werden praktische Ärzte in Apetlon (Bezirk Neusiedl/See), Heiligenkreuz, Neuhaus am Klausenbach (beide Bezirk Jennersdorf) und Müllendorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung).

Bis Ende 2025 dürfte der Bedarf stark steigen: Bis dahin könnte mehr als die Hälfte der Allgemeinmediziner in Pension gehen. Mediziner werden auch bei der Krages gesucht. Momentan beschäftige man 370 Ärzte in den Krankenanstalten, 20 weitere Ärzte-Positionen sind ausgeschrieben.