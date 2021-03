Neusiedl möchte Spitalsstandort werden

Warum die SPÖ und zwei Vereine für Gols sind

Ende November 2019, also nur wenige Wochen vor der Landtagswahl Ende Jänner 2020, gab Landeshauptmann Hans Peter Doskozil den Neubau eines Krankenhauses im Bezirk Neusiedl am See als Ersatz für das in die Jahre gekommene Spital in Kittsee bekannt. Als neuer Standort wurde dann bereits am 10. Jänner ein Grundstück in Gols präsentiert.

Der Zeitpunkt vor dem Urnengang war wohl ebenso wenig zufällig gewählt wie das Timing und auch der Standort ist – zumindest für die SPÖ – ideal: maximal 30 Minuten Fahrtzeit für die 105.000 Menschen im Einzugsgebiet.

Kritik am StandortDennoch wurde schnell Kritik laut, die Grünen traten zuerst gegen den Standort am „Tor zum Nationalpark“ auf. Zustimmung für den Neubau in Gols gibt es hingegen von zwei ortsansässigen Vereinen: Einer nennt sich „Freunde des Krankenhauses Gols“, der andere „Ja zum Krankenhaus – Nein zur Verbauung der Golser Wiesäcker“.

Leicht auszurechnen, dass ersterer Feuer und Flamme für den SPÖ-Vorschlag, also den Bau am Kreisverkehr, ist und zweiterer eben deshalb eine massive Beeinträchtigung des Naturschutzgebietes befürchtet.