Nachbarschaftshilfe gegen Ärztemangel

"Begehrte Berufsgruppe"

Bei der Krages sind 60 Ärzte (von rund 350), die ihren Hauptwohnsitz in Ungarn oder in der Slowakei haben, angestellt. „Medizinerinnen und Mediziner sind generell eine begehrte Berufsgruppe, speziell in einigen Fachrichtungen herrscht ein regelrechter Mangel“, sagt Krages-Personaldirektorin Helene Sommer. Besonders gefragt seien zum Beispiel bei Anästhesisten oder Kinderärzte.

Auch die KRAGES habe derzeit offene Stellen in den Fächern Anästhesie, Innere Medizin, Orthopädie zu besetzen – in Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee. "Wir wollen unsere Fachärztinnen und -ärzte deswegen selbst ausbilden. Wir nehmen bereits mit Studierenden an den Medunis Kontakt auf und bieten ihnen Famulaturen und Ausbildungsplätze im Klinisch-Praktischen Jahr (KPJ) in unseren vier Spitälern an, erklärt die Personaldirektorin.

"Heuer haben wird auch erstmals für Studierende der Humanmedizin ab dem 6. Semester eine ‚Summer Med School‘ veranstaltet. Motto war: „Lernen außerhalb des Hörsaals – Lernen in der Praxis“. Und sie konnten auch neue Kontakte knüpfen – mit PrimarärztInnen, Ärztlichen DirektorInnen und Geschäftsführung der KRAGES. Diese Zugänge bekommt man wo anders nicht so schnell. Wir sehen auch schon erste Erfolge. Einige haben sich gleich nach der Summer School für das verpflichtende Klinisch-Praktische Jahr im Burgenland angemeldet.“

Dass Assistenzärzte mitunter einen Hauptwohnsitz außerhalb des Burgenlandes haben, sei aufgrund der veränderten Mobilität heute so, heißt es von der Krages. Zudem gehe der Austausch „in beide Richtungen“. Auch promovierte Mediziner aus Österreich würden Zusatzausbildungen in Budapest oder Pecs machen.