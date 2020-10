Coronavirus: Auch Bezirk Güssing plant Beschränkungen

Auch im auf „Orange“ gestellten Bezirk Güssing plant die Bezirkshauptmannschaft Maßnahmen zur Eindämmung der Verbreitung von Covid-19. Wie schon in Neusiedl am See sollen voraussichtlich ab Mittwoch auch in Güssing Veranstaltungen (mit ausschließlich zugewiesenen und gekennzeichneten Sitzplätzen, Anm.) mit mehr als 250 Personen in geschlossenen Räumen und mit mehr als 500 Personen im Freiluftbereich untersagt werden, teilte der Koordinationsstab Coronavirus am Freitag mit.

Bei Sportveranstaltungen muss außerdem der Gastronomiebereich mit Spielende geschlossen werden. Weiters darf der Kantinenbereich von kantinenfremden Personen nicht betreten werden. Der Verkauf und die Ausgabe von Speisen und Getränken ist nur über eine Ausgabestelle erlaubt. Die Polizei kontrolliert die Einhaltung der Anordnungen.

Die ergänzend zu den Bestimmungen des Bundes angeordneten Maßnahmen hätten sich für den Bezirk Neusiedl am See als angemessen erwiesen, wurde betont. Im Bezirk Güssing gibt es mit Stand von heute, Freitag, 32 mit dem Coronavirus infizierte Personen.