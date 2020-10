Pläne zur Baulandmobilisierung: „Vernichtung privater Altersvorsorge“

Während Gesetzesbeschlüsse des Landtags üblicherweise ohne öffentliche Resonanz bleiben, sorgt die geplante Novelle des Raumplanungsgesetzes seit ihrer Ankündigung durch die SPÖ-Alleinregierung für helle Aufregung – und damit ist nicht der übliche Parteienzwist gemeint.

Kein Wunder, geht es doch um Grund und Boden und entsprechend viel Geld, das auf dem Spiel steht.

Zwei Paragrafen aus dem bis 26. Oktober in Begutachtung befindlichen Gesetzesentwurf sind es, die vor allem Grundstückseigentümer im Nordburgenland in Rage bringen: die „Baulandmobilisierungsabgabe“ in § 24a und „Maßnahmen zur Sicherung von leistbaren Baulandpreisen“ in § 24b.

Argumentiert wird der rote Vorstoß mit dem Spitzenplatz des Burgenlandes bei unbebautem Bauland. Laut einer Studie der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) aus 2019 liegt der Wert bei 35,1 Prozent (bundesweit: 23,5 Prozent). Sprich: Mehr als ein Drittel des Baulandes zwischen Kalch und Kittsee liegt brach, zum Teil seit Jahrzehnten. Eine Abgabe auf dieses Bauland soll Druck auf die Eigentümer ausüben, die Grundstücke selbst zu bebauen oder an Bauwillige zu verkaufen.

Und – das ist der zweite Keulenschlag aus Sicht der Grundeigentümer – für Bauwillige aus der Gemeinde, die zumindest drei Jahre hauptgemeldet sind, soll es einen vom Land festgelegten Maximalkaufpreis geben. Daraus leitet sich auch die Baulandmobilisierungsabgabe ab.