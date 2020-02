Anreize für Wiederbelebung der Ortszentren

Viele Gemeinden arbeiten daran, die Zentren attraktiver zu machen. In Oberwart beleben vor allem der Wochenmarkt am Mittwoch und der Bauernmarkt am Samstag die Innenstadt. Auf der Hauptstraße oder im EKO ( Einkaufszentrum) in der Innenstadt gibt es zahlreiche Leerstände. „Kleinere Geschäfte sind durchaus auch in der Innenstadt für Unternehmer interessant“, sagt Ronald Rasser, Regionalstellenleiter der WK in Oberwart. Je größer die Geschäftsfläche, desto schwieriger ist es, einen Mieter zu finden.In Güssing arbeitet man mit Experten des Joanneums an einem Konzept für die Innenstadt. „Es kämpfen alle mit Problemen“, weiß Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor, SPÖ. „Hier müssen wir mit vereinten Kräften gegensteuern“, sagt Wirtschaftskammer-Spartenobfrau für den Handel Andrea Gottweis.