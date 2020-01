Handel: Flaute in den Ortszentren

Die Kundschaft ist mobil geworden. Fachmarktzentren wie in Unterwart oder das Einkaufszentrum Oberwart (EO) haben den kleinen Geschäften zugesetzt.

Auch in der Oberwarter Innenstadt gebe es immer wieder Leerstände von Geschäftslokalen. Besonders eklatant sei dies auch für die Gastronomie. Gustav Gamauf im Stadtcafé hat die Veränderung miterlebt: „Früher sind die Leute am Wochenende Auslagen schauen gekommen und ins Kaffeehaus gegangen. Diese Kundschaft bleibt aus, jetzt gibt es kaum mehr was zu sehen“, sagt Gamauf. Das ist kein Einzelphänomen, auch in anderen Gemeinden des Landes sind die Herausforderungen für die Ortskerne ähnlich.Die Roh-Daten der Kaufkraftanalyse 2019 bestätigen das Bild der Unternehmer. Nur mehr zwölf Prozent der Handelsflächen liegen in den heimischen Stadt- und Ortszentren. „Der enorme Rückgang belebter Flächen führt zu einem Funktionsverlust der Zentren“, sagt Andrea Gottweis, Spartenobfrau des burgenländischen Handels in der Wirtschaftskammer. Durch die niedrige Frequenz verlieren die Zentren an Anziehungskraft. „Das führt zu Leerständen und die Innenstädte werden noch unattraktiver“, sagt Gottweis. Ein Teufelskreis.