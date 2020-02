OÖ: Supermärkte nur mehr innerhalb der Ortstafeln erlaubt

Spar, Billa, Hofer, Lidl und Co. müssen sich voraussichtlich ab Herbst bei neuen Standorten in Oberösterreich an den Ortstafeln orientieren. Denn dann soll die oberösterreichische Novelle zum Raumordnungsgesetz gelten, das verkündete am Mittwoch Raumordnungslandesrat Markus Achleitner in einer Pressekonferenz.

„Vorrang für das Einkaufen im Ort“, heißt einer der wichtigsten Punkte darin. Künftig können sich Supermärkte nur mehr innerhalb der Ortschaften ansiedeln. Konkret heißt das: innerhalb der Ortstafeln.

Supermärkte sind starke Frequenzbringer, die aber von den Konzernen bevorzugt am Ortsrand gebaut werden. "Wir wollen keine Verödung der Ortszentren", sagt Achleitner. Mit dieser Maßnahme soll das langsame Aussterben der Innenstädte beendet werden.

Leerstände nutzen

Aber damit nicht genug: Auch die Nachnutzung von Leerständen soll künftig per Gesetz Vorrang haben. Nur falls es gar nicht anders geht, sollen Neuwidmungen möglich sein.