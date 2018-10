Bevölkerung sorgt sich um die Zukunft der Innenstädte

Ein Ansatz, der in diesem Zusammenhang in den Zusatzbemerkungen auftaucht: In den Innenstädten sollten noch mehr Parkplätze geschaffen werden. In Krems und in Amstetten wurde dieser Umstand vom KURIER sogar separat abgefragt. In Krems fordern das 80,9 Prozent der Befragten, in Amstetten sind es 59,1 Prozent.

Was auf einigen Fragebögen in den Zusatzbemerkungen da noch zu finden ist: Der Hinweis auf den ungleichen Wettkampf, weil in den Zentren das Parken etwas kostet, bei den Shoppingcentern man aber gratis parken kann.

Die große KURIER-Umfrage läuft noch bis Mitte Oktober und wird dann mit Bürgergesprächen abgeschlossen. Bis dahin sind täglich im Niederösterreich-KURIER und auf kurier.at regionale Auswertungen zu finden.