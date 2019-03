Raumplanung: Der harte Kampf um die Innenstädte

Im Verhältnis zur Bevölkerungszahl hat das Burgenland die höchste Versiegelungsquote: Pro Kopf sind 277 Quadratmeter durch Verkehrsflächen versiegelt, das ist doppelt so viel wie der Österreich-Schnitt von 128 Quadratmeter. Das hat eine Analyse des Verkehrsclub Österreich (VCÖ) aus dem Jahr 2018 ergeben.

Ein Beispiel, wie man leer stehende, ungenutzte Gebäude auch in Zukunft nutzen und Bodenversiegelung vermeiden kann, liefert die Oberwarter Siedlungsgenossenschaft (OSG) im Burgenland. Die Innenstadt von Mattersburg ist eines der aktuellen Beispiele: Wo einst in einer Heurigenschenke Gäste bewirtet wurden, soll künftig ein neues Multifunktionszentrum mitsamt Apotheke, Drogerie, Ordinationen und Geschäften entstehen. „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, leer stehende Häuser – darunter auch Wirtshäuser und Feuerwehrhäuser –zu retten“, erklärt OSG-Vorstand Alfred Kollar. Etliche der rund 200 Wirtshäuser, die im Burgenland in den Vorjahren geschlossen haben, vor allem jene im Südburgenland, belebt die OSG in verschiedenen Formen wieder. Gezielt wurden brachliegende Gebäude – meist in zentraler Lage – gekauft und saniert und in Wohnprojekte umgewandelt oder es wurde der Raum für ein neues Projekt genützt.

Alte Geschäfte nutzenJetzt gibt es ein neues Vorhaben, sagt Kollar zum KURIER. „Wir wollen nun auch leer stehende Geschäftslokale nutzen.“ Das Pilotprojekt dafür befindet sich in der südburgenländischen Marktgemeinde Bernstein.

„Um eine effizientere Flächennutzung zu gewährleisten – auch für die Stadtstruktur und das Stadtgefüge – ist es wesentlich besser, wenn ein Baugrundstück entsprechend genutzt wird“, sagt Kollar. Dort, wo sich einst ein Supermarkt befunden hat, wird nun ein weiteres Geschoß mit Wohnungen gebaut“, erklärt Kollar. Im Obergeschoß entstehen weitere sieben Wohneinheiten. Im Erdgeschoß werden das Gemeindeamt sowie der Bauhof untergebracht. Das Haus stehe kurz vor der Fertigstellung. „Wir versuchen, solche Flächenfresser künftig aufzumöbeln und dazu zusätzlichen Wohnraum zu schaffen“, sagt Kollar.

Ein ähnliches Projekt wurde in der Vorwoche in Eisenstadt am Areal einer ehemaligen Zielpunkt-Filiale gestartet. Statt der unschönen Hülle des früheren Supermarktes und der ihn umgebenden Asphaltfläche wird ein Wohnpark mit 51 Wohnungen entstehen – ohne dabei einen einzigen Quadratmeter Boden neu zu versiegeln.