Soziale Dienste: 2,5 Mal um die Welt für die Nachbarn

Die Nachfrage nach den kostenlosen Services wird immer größer. Die Nachbarschaftshilfe Plus hat sich auch stets den Bedürfnissen der Menschen angepasst. Seit dem Vorjahr wird regelmäßig ein gemeinsamer Mittagstisch angeboten. „Mahlzeit-Miteinander“ nennt sich das Projekt, das Älteren einen Austausch ermöglichen soll.

Auch in Unterfrauenhaid koordiniert Mitarbeiterin Sylvia Wimmer solche gemeinsamen Mittagessen im örtlichen Gasthaus. Bürgermeister Thomas Niklos (ÖVP), der sich selbst von Beginn an bei der Nachbarschaftshilfe Plus in seiner Heimatgemeinde engagiert hat, will die sozialen Dienste im Ort auch weiter anbieten.

So auch sein Piringsdorfer Amtskollege Thomas Hauser (SPÖ): "Wir starten mit dem Projekt jetzt in das zehnte Jahr und wir wollen weitermachen."