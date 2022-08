Beim Bankerlsitzen verfliegt die Einsamkeit

Im Dienst der guten Sache

Früher, sagt Frau Wallner, habe sie viel mit ihrem Mann unternommen. Nach seinem Tod wurde ihr geraten, sich an die NHP zu wenden, erzählt sie. „Es ist eine gute Einrichtung.“ Die Ehrenamtlichen führen sie bei Bedarf zum Arzt oder zum Einkaufen.

Monika Fuchs ist eine der rund 600 Mitglieder der NHP im Burgenland, die sich in den Dienst der guten Sache stellt. Seit 2016 engagiert sie sich beim Verein, seit zwei Jahren ist sie in Altersteilzeit und hat nun mehr Zeit, sich in Lackendorf um ihre Mitmenschen zu kümmern. Auch mit Frau Wallner hat sie immer wieder Kontakt. „Jeder kann schnell in eine Situation kommen, in der er Hilfe braucht. Da ist es dann gut, wenn jemand für einen da ist", sagt Fuchs.