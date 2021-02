Nachbarschaftshilfe Plus: Begleitung zur Impfung

6.152 Personen haben sie im Burgenland schon bekommen, 81.676 (Stand: Montag) über das elektronische Vormerksystem Interesse an ihr bekundet – die Covid-19-Impfung. Aufgrund der neuen Datenlage muss das Land aber den Impfplan überarbeiten.

Nachdem sich das nationale Impfgremium dafür ausgesprochen hat, dass der Impfstoff von Astra Zeneca für ab 65-Jährige derzeit nicht verabreicht wird, habe das auch für das Burgenland Konsequenzen, sagte Landesrat Leonhard Schneemann (SPÖ) am Montag.

„Wir schauen, wie wir mit den Impfdosen umgehen“, so Schneemann. Im Burgenland gebe es genug Kapazitäten, um Impfungen durchzuführen. Was fehle, sei der Impfstoff.

Service in 21 Gemeinden

Wenn es so weit ist, will man auch bei der Nachbarschaftshilfe Plus gerüstet sein. 21 Gemeinden im Burgenland sind Mitglied bei dem gemeinnützigen Verein, der sich dem Dienst am Mitmenschen verschrieben hat.

Geboten werden vor allem für ältere Bewohner Fahrdienste zum Arzt, Einkaufs- und Medikamentenservice, sowie Spaziergeh- und Besuchsdienste. 7.366 soziale Dienste wurden im Vorjahr von 600 Ehrenamtlichen ausgeführt, die Nachfrage steigt stark an, sagt Projektleiterin Astrid Rainer.