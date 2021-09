„Impuls Award“ für Nachbarschaftshilfe Plus

Nachbarschaftshilfe Plus erhielt den 1. Platz in der Kategorie „Soziales Engagement“ und zusätzlich den 1. Platz in der österreichischen Gesamtwertung über alle neun Bundesländer und die vier Kategorien: Soziales Engagement, Nachhaltigkeit, Wirtschaftsimpuls, Bürgerkommunikation.

Gala

Der Preis wurde im Rahmen einer Galaveranstaltung des österreichischen Gemeindetages 2021 in Tulln von Innenminister Karl Nehammer überreicht. Es engagieren sich aktuell über 600 Ehrenamtliche, die versichert sind. Seit dem Start 2014 wurden etwa 40.000 soziale Dienste koordiniert und von Ehrenamtlichen ausgeführt. Das Angebot ist für Klienten kostenlos

www.nachbarschaftshilfeplus.at