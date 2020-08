Sonnenkraft: Land will Vorreiterrolle ausbauen

Burgenland als Vorreiter

Auch die Anlagendichte je Einwohner soll erhöht werden. Derzeit liegt diese bei 13 pro 1.000 Einwohner, womit man österreichweit die Nase weit vor Niederösterreich (11) und Vorarlberg (10,9) hat.

Das Burgenland war schon immer Vorreiter in Sachen erneuerbare Energie. Im Jahr 2000 lag der Anteil an der Stromproduktion bei nur 3 Prozent. Seit Ende 2013 ist das Land – zumindest rechnerisch – stromautark, im Vorjahr wurden 158 Prozent des jährlichen Bedarfs produziert.

Vor allem dank der Windenergie, die vier Fünftel davon erzeugt. Rund 12,5 Prozent kommen aus Biomasse, der Rest von Fotovoltaikanlagen.

Dass zuletzt immer mehr davon auf den Dächern zu finden sind, hat einige Gründe: Förderungen von Bund und Land, zunehmende Sonnenstunden und der Einsatz besserer Technologie.

Denn die Krux am Sonnenstrom ist folgende: Produziert wird tagsüber, wenn der private Verbrauch gering ist. Also wird der Strom ins Netz eingespeist. Besser wäre es, die lokal produzierte Energie auch lokal zu verbrauchen. Lösungen dafür gibt es: etwa Warmwasserspeicher, Wärmepumpen oder die Verschiebung von stromintensiven Tätigkeiten in Zeiten, in denen der Sonnenstrom produziert wird.