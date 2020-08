Klima-Messgeräte ermöglichen Reduktion von Spritzmittel

Das Projekt trägt bereits erste Früchte, wie Winzer Gesellmann bestätigt. „Wir konnten den Einsatz der Pflanzenschutzmittel heuer deutlich reduzieren.“

Für Gesellmann, der seit 2015 eine biologisch-organische Rebfläche bewirtschaftet, ein großer Vorteil. „Wir arbeiten im Gegensatz zu konventionellen Betrieben nur präventiv und nicht heilend.“ Ist eine Pflanze etwa von einem Pilz befallen, können nur mehr die Blätter entfernt werden.

Außerdem, so Gesellmann, würden die gelieferten Daten Sicherheit bei der Bewirtschaftung mit sich bringen. Das Spritzen der Pflanzen „ins Blaue hinein“ sei nicht mehr notwendig.

23 Stationen wurden bereits in Betrieb genommen, das Bundesamt für Weinbau (BAWB) analysiert laufend die Böden in der Umgebung. Demnächst werden weitere 25 Stationen in der Slowakei in Betrieb genommen.